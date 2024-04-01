كاتب صحفي: العلاقات المصرية الأردنية نموذج فريد للتكامل العربي

قال الكاتب الصحفي، الدكتور محمد مصطفى أبو شامة، إن العلاقات المصرية الأردنية نموذج فريد للتكامل العربي، وهي علاقات تاريخية ممتدة، وخلال السنوات الأخيرة شاهدنا انسجاما كبيرا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، وتوجت هذه العلاقة المتميزة بالإدراك المبكر للزعيمين والبلدين المؤثرين في المنطقة لمخاطر المخطط الإسرائيلي الذي يجري في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي في أعقاب ما سمي بـ«طوفان الأقصى» وتبعاته المستمرة حتى اليوم.

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الزيارة في توقيتها في غاية الأهمية، مردفا: «نحن أمام معركة سياسية ودبلوماسية، هذه المعركة تقودها مصر والأردن، وهما رأس الحربة الأساسيين فيها منذ اللحظة الأولى وهما وضعا وكشفا كل الإجراءات الإسرائيلية التي حاولت فرضها كأمر واقع على العالم العربي والمنطقة من خلال محاولات التهجير للفلسطينيين».

وتابع: «مصر والأردن وضعتا خطا أحمر أمام هذه المحاولات دعمها بالطبع الصمود الكبير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالمقام الأول وفي الضفة دائما، الثوابت المصرية والأردنية والتفاهمات المستمرة بين الزعيمين ساعدت لحد كبير في توحيد موقف عربي داعم للحق الفلسطيني ارتكز على ثوابت مهمة أهمها حل الدولتين وفرض السلام».