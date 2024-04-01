احصل على 1260 جنيها يوميا من خلال هذه الشهادة الادخارية

الشهادات الادخارية من أكثر الاستثمارات الآمنة والمضمونة لدى الكثير من المواطنين، وخاصة الفترة الحالية بعد طرح البنوك الحكومية والخاصة شهادات ذات عائد مرتفع ومدد متنوعة ودوريات صرف متعددة، ومن بينهم شهادة العام بعائد 27% و23% و23.5% التي يقدمها أكبر بنكين حكوميين في مصر الأهلي المصري ومصر.

ويطلق البنك الأهلي المصري على الشهادة اسم البلاتينية، ومصر اسم طلعت حرب، والحد الأدنى للشراء يكون ألف جنيه ومضاعفاتها وبالنسبة للعائد يكون 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، و23% يصرف يوميًا، ويكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة ويبدأ الاحتساب من اليوم التالي للشراء.

كيفية الحصول على 1260 جنيها يوميًا

ويمكن لصاحب المبلغ 2 مليون جنيه الحصول على عائد يومي يصل إلى 1260 جنيها، في حال اختيار العائد اليومي 23%، و540 ألف جنيه في حال اختيار الـ27% نهاية المدة، و39166 جنيهًا شهريًا في حال اختيار عائد الـ23.5%.

تفاصيل شهادة الادخار المرتفعة

ويتيح أكبر بنكين حكوميين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها، فيما لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.