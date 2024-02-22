بنك التنمية الصناعية يطرح شهادة بعائد 30% الأحد المقبل

كشفت مصادر في بنك التنمية الصناعية لـ«الوطن» أن شهادة سمارت ذات العائد 30%، التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، يمكن شراءها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 25 فبراير.

تفاصيل شهادة سمارت

وشهادة سمارت أو SMART، بحسب ما ذكر بنك التنمية الصناعية خلال الإعلان عنها عبر موقعه الرسمي، هي من حق الأفراد الطبيعيين.

والعائد على شهادة ادخار سمارت يصل إلى 30% سنويًا، وهو تصاعدي يحتسب يوميًا، ويرصد بنهاية المدة.

مدة شهادة سمارت أقل من عام

ومدة شهادة SMART من يوم واحد حتى 300 يوم أي أقل من عام، ويبدأ احتساب العائد من نفس يوم شراء المنتج.

وبالنسبة للحد الأدنى لشراء شهادة سمارت أول مرة 250 ألف جنيه ويمكن زيادتها بمضاعفات الألف جنيه بدون حد أقصى.

كما لا يوجد مصاريف أو غرامات عند الاسترداد الشهادة أي الكسر المبكر، إذا قرر العمل استرداد المبكر يجرى تطبيق العائد المعلن بنشرة الأسعار «في تاريخ الربط» المقابل للمدة الفعلية المنقضية للمنتج SMART للعميل، وفقًا للبنك.