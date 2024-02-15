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للمصريين بالخارج.. أفضل شهادة ادخار بالدولار في البنوك 2024

كتب:

وليد عبد السلام
08:15 م | الخميس 15 فبراير 2024
دولار أمريكي

دولار أمريكي

توفر البنوك المصرية، للمصريين المقيمين بالخارج، مجموعة منوعة من المنتجات البنكية، ومنها شهادات الادخار بالدولار الأمريكي التي تصدر بحد أدنى 100 دولار للشهادة، من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

شهادات الادخار بالدولار الأمريكي

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل شهادات الادخار بالدولار الأمريكي، من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

شهادة بلادي من البنك الأهلي المصري:

- مدة شهادة الادخار: سنة واحدة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 دولار.

- الفائدة على الشهادة 2.1% سنويًا.

- دورية صرف العائد: يصرف بشكل نصف سنوي.

- عائد ثابت طول مدة الشهادة.

- الشهادة تصدر للمصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية.

شهادة بلادي من بنك مصر:

- مدة شهادة بلادي من بنك مصر: سنة واحدة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 دولار.

- الفائدة على الشهادة 2.1% سنويًا.

- دورية صرف العائد: يصرف بشكل نصف سنوي.

- تصدر الشهادة للمصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

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بقلم وليد عبد السلام