عاجل.. شهادة ادخار بعائد يومي 630 جنيها.. التفاصيل كاملة

يقدم أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، شهادة مدة العام بـ3 عوائد مختلفة و3 دوريات صرف متنوعة، الأولى يطلق عليها اسم البلاتينية والثانية يطلق عليها اسم طلعت حرب.

الشهادة في البنكين متوفرة بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، و23% سنويًا يصرف يوميًا والأخير تم إضافته الأسابيع الماضية.

شهادة ادخار تمنحك عائد 630 جنيها كل يوم

يمكن لصاحب المبلغ مليون جنيه الحصول على عائد يومي 630 جنيهًا، في حال اختياره شراء شهادة الـ23% ذات العائد اليومي، و270 ألف جنيه في حال اختيار الـ27% في نهاية المدة، ونحو 19583 جنيها شهريًا في حال شراء الـ23.5% شهريًا.

تفاصيل شهادة الأهلي المصري ومصر

وعن تفاصيل الشهادة من الأهلي المصري أو مصر، يكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويتيح البنكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة، ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

ويكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.