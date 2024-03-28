بعائد يومي يصل لـ27%.. بنك خاص يكشف تفاصيل شهادة ادخار جديدة

كشف البنك العربي الأفريقي الدولي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شهادة جديدة الادخار الثلاثية ذات العائد اليومي المتغير بعائد 27% والمدة 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك العربي الأفريقي الدولي على الموقع الرسمي نرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية.

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي

- مدة الشهادة ثلاث سنوات.

- الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفاته.

-سعر الفائدة متغير على أساس سعر الكوريدور للإيداع في البنك المركزي المصري.

دورية صرف العائد على الشهادة

- يصرف العائد يومياً.

- الشهادة تقدم للأفراد فقط.

- يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنه.

- يتيح البنك إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.