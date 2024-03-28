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بعائد يومي يصل لـ27%.. بنك خاص يكشف تفاصيل شهادة ادخار جديدة

كتب:

منة العشماوي
07:12 م | الخميس 28 مارس 2024
شهادات بنكية

شهادات بنكية

كشف البنك العربي الأفريقي الدولي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شهادة جديدة الادخار الثلاثية ذات العائد اليومي المتغير بعائد 27% والمدة 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك العربي الأفريقي الدولي على الموقع الرسمي نرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية.

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي

- مدة الشهادة ثلاث سنوات.

- الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفاته.

-سعر الفائدة متغير على أساس سعر الكوريدور للإيداع في البنك المركزي المصري.

دورية صرف العائد على الشهادة

- يصرف العائد يومياً.

- الشهادة تقدم للأفراد فقط.

- يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنه.

- يتيح البنك إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

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بقلم منة العشماوي