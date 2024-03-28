بعائد يومي يصل لـ27%.. بنك خاص يكشف تفاصيل شهادة ادخار جديدة
كتب:
منة العشماوي
07:12 م | الخميس 28 مارس 2024
شهادات بنكية
كشف البنك العربي الأفريقي الدولي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شهادة جديدة الادخار الثلاثية ذات العائد اليومي المتغير بعائد 27% والمدة 3 سنوات.
وبحسب جدول أسعار العائد من البنك العربي الأفريقي الدولي على الموقع الرسمي نرصد في السطور التالية تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية.
تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي
- مدة الشهادة ثلاث سنوات.
- الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفاته.
-سعر الفائدة متغير على أساس سعر الكوريدور للإيداع في البنك المركزي المصري.
دورية صرف العائد على الشهادة
- يصرف العائد يومياً.
- الشهادة تقدم للأفراد فقط.
- يمكن للعميل الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنه.
- يتيح البنك إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل
- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.