مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. ياسمين تتعرض لضغط وأدهم يقرر الاستراحة

خلال الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين، تعرضت ياسمين (رانيا يوسف) لضغط كبير في الشركة، التي تملكها بالشراكة مع أدهم (شريف منير)، بعدما قرر أن يترك البيت والعمل معا، ليستريح فترة في أحد الفنادق، نتيجة الصدمة التي تعرض لها، بعد معرفة أن مروان ابنه يلعب الملاكمة، بدلا عن كرة القدم.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

وقد ذهبت ياسمين إلى الطبيب النفسي الذي ذهب إليه شريف، تشتكي له كمية الضغوط التي تعرضت لها، منذ أن ترك أدهم لها الأمور برمتها، فأمر الشركة كلها أصبح على كاهلها، بالإضافة إلى أمور البيت والأبناء والتربية وما إلى ذلك.

صدمة نفسية تصيب أدهم

وقد تعرض أدهم لصدمة نفسية كبيرة، بسبب اكتشاف أن زوجته وأبنائه يكذبون عليه لمدة سنوات عديدة، مقنعين إياه أن ابنه مروان يلعب كرة القدم، وهو في الحقيقة يلعب الملاكمة، التي كان والده يرفضها كل الرفض، ويتمنى لولده أن يكون علما من أعلام كرة القدم، وهو الأمر الذي أصابه بخيبة الأمل، وأشعره بأنه أبٌ فاشل لا يحسن تربية أبنائه، بل فوق ذلك كله، استطاعوا أن يكذبوا عليه جميعا، وأنهم يسمعون كلام والدتهم فقط.