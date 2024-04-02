ظاهرة جوية تضرب المحافظات لمدة 4 ساعات.. وتحذير للسائقين

حذرت غرف العمليات المركزية، من ظاهرة جوية تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

ظاهرة جوية تضرب المحافظات الساعات المقبلة

وطبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات، تتعرض «القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية، شمال الوجه البحري، شمال الصعيد» إلى شبورة مائية كثيفة بداية من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا، وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

تساقط أمطار رعدية على المحافظات

وتشهد محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر، فرص تساقط أمطار الرعدية على فترات متفاوتة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على أنّ يسود طقس مشمس في محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، ويكون غائما في باقي المحافظات.

وأصدرت غرف العمليات المركزية، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة كالآتي:

- تقليل سرعة القيادة في أثناء حجب الرؤية الأفقية.

- ترك مسافة آمنة بين السيارات في أثناء القيادة.

- استخدام كشافات إنارة السيارات.