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بعائد يصل لـ13%.. تفاصيل ودائع البنك الأهلي المصري بدوريات صرف متعددة

كتب:

منة العشماوي
02:05 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
ودائع البنك الأهلي المصري

ودائع البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري، ودائع ذات دوريات عائد متنوعة بالعملة المحلية، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، والمدة من سنة حتى 7 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أبريل 2024 من البنك الأهلي المصري، يكون العائد على الوديعة مدة العام والأقل من عامين 12.81% سنويًا يصرف شهريًا، و12.82% ربع سنويًا، و12.85% نصف سنويًا و13% سنويًا، وهو نفس العائد على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات.

ودائع البنك الأهلي المصري

وبالنسبة لوديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات، يكون العائد 12.34% شهريًا، و12.35% ربع سنويًا، و12.38% نصف سنويًا، و12.50% سنويًا، وهو نفس العائد على ودائع الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات.

العائد على ودائع البنك الأهلي

فيما يكون العائد على ودائع الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات، والـ6 سنوات والأقل من الـ7 سنوات، 12.10% شهريًا، و12.11% ربع سنويًا، و12.14% نصف سنويًا، و12.25% سنويًا.

ووديعة مدة الـ7 سنوات فأكثر  12.10% شهريًا، و12.11% ربع سنويًا، و12.14% نصف سنويًا، و12.25% سنويًا.

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