بعائد يصل لـ13%.. تفاصيل ودائع البنك الأهلي المصري بدوريات صرف متعددة

يقدم البنك الأهلي المصري، ودائع ذات دوريات عائد متنوعة بالعملة المحلية، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، والمدة من سنة حتى 7 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أبريل 2024 من البنك الأهلي المصري، يكون العائد على الوديعة مدة العام والأقل من عامين 12.81% سنويًا يصرف شهريًا، و12.82% ربع سنويًا، و12.85% نصف سنويًا و13% سنويًا، وهو نفس العائد على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات.

ودائع البنك الأهلي المصري

وبالنسبة لوديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات، يكون العائد 12.34% شهريًا، و12.35% ربع سنويًا، و12.38% نصف سنويًا، و12.50% سنويًا، وهو نفس العائد على ودائع الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات.

العائد على ودائع البنك الأهلي

فيما يكون العائد على ودائع الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات، والـ6 سنوات والأقل من الـ7 سنوات، 12.10% شهريًا، و12.11% ربع سنويًا، و12.14% نصف سنويًا، و12.25% سنويًا.

ووديعة مدة الـ7 سنوات فأكثر 12.10% شهريًا، و12.11% ربع سنويًا، و12.14% نصف سنويًا، و12.25% سنويًا.