ملخص الحلقة 22 مسلسل بيت الرفاعي.. حريق مصنع أمير كرارة

تطورت أحداث الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي، الذي يتورط في كثير من الأزمات خلال الأحداث.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 22.. المصنع ينهار من الحريق

وتضمنت الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعي مشهد حريق المصنع، الذي دخل فيه الدكتور ياسين الرفاعي شريكا، وعلى الفور ذهب أحد الرجال وأبلغ المعلم سعيد، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، وتوجه إلى هناك، لكنه اكتشف أن المصنع انهار من الحريق.

على الجانب الآخر، انتقلت الأحداث إلى منزل الحاج الرفاعي، الذي كشفت عن استمرار الضابط يحيى، الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل في البحث وراء فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وأخذ شعر من فرشة والدته ناهد التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، ليتأكد من أنها والدته بالفعل.