مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21.. أمير كرارة يتعرض للنصب

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21، والذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني من خلال شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط من الحلقة الأولى يى قضية قتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21

وتضمنت الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعي التي شهدت اشتعال الحب بين جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل والمعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي واهتمامها به وحرصت على أن تجهز له الإفطار، وسألته عن الأكل الذي يحب أن يأكله في الغداء.

وعلى الجانب الآخر وصل الحاج عفيفي الذي يعمل ياسين لديه إلى منزل المعلم سعيد وأخبرهم بأن شريكهم في المصنع نصب عليهم وسرق المعدات الجديدة، وبدأ يشغلها لحسابه وهدده بحرق المصنع ولكن وعده المعلم سعيد بالتدخل وحل الأمر.

كما نجح دكتور ياسين في الوصول إلى منزل الخادمة نسمة وسأل والدتها عليها ولكنها لا تعرف عنها شيئا وحاولت الاتصال بها، ولكن وجدت هاتفها مغلق فأعطاها مبلغ مالي وطلب منها ان عادت تخبره على الفور ولكن عندما حاول ياسين المغادرة ذهب شقيقها الصغير إليه وأخبره أنه يعرف مكانها وذهب معه ليخبره بمكانها.