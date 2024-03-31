مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21.. أمير كرارة يصل للخادمة بعد فوات الأوان

تطورت أحداث الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني، والذي يقدم من خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط في جريمتي قتل عمه ووالده.

وشهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعي مواصلة دكتور ياسين البحث عن الخادمة نعمة ومعه شقيقها الصغير ولكن مر اليوم وكان لا بد وأن يعود الطفل للمنزل وأخبره أنه سيبحث معه في الغد.

حق عرب الحلقة 21.. يحيى يحصل على بطاقة ناهد

وعلى الجانب الآخر، تمكن الظابط يحيي الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل من الحصول على بطاقة ناهد التي تؤدي دورها الفنانة عايدة رياض والدة فاروق الذي يجسد شخصيته أحمد رزق وأعطاها لأمين شرطة لديه ليخبره بكل المعلومات عنها.

واتصلت الخادمة نسمة بفاروق وأخبرته أن دكتور ياسين يبحث عنها في كل مكان وأنها ذهب لوالدتها للسؤال عنها ولذلك طلب منها فاروق أن ترسل له المكان الذي تتواجد فيه وأنه سينقذها.

ياسين يستمر في البحث عن نسمة

واستمر دكتور ياسين في البحث عن نسمة وبالفعل نجح في الوصول إلى المكان الذي تختبئ به وعندما رأها فرت هاربة فأمسك بها ولكن عندما أمسك بها تم إطلاق النار عليها وقتلها.