ملخص الحلقة 21 مسلسل بيت الرفاعي .. ملك قورة تحاول التلاعب بـ أحمد رزق

بدأت منذ قليل عبر شاشة قناة on، الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في السباق الرمضاني يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21

شهدت الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعي، وصول الريس مهدى إلى المكان المخطوف فيه ياسين، وانقاذه قبل إطلاق النار عليه، وبالفعل سلم المبلغ المالي لتاجر الآثار وأنقذ ياسين، وأعاده مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر، انتقلت الأحداث إلى فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وهو يطرق باب غرفة زوجته رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة، لكنه وجد الغرفة مغلقة بالمفتاح، فسألها لماذا تفعل ذلك؟ فأخبرته أنها تكون خائفة للغاية من والدته، عندما تكون معها بمفردهما، وهذا هو السبب وراء غلق الباب، وحاولت أن تشككه تجاه والدته ناهد التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض.