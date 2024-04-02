ماجد الكدواني يكشف سر صداقته بكريم عبد العزيز: «لو ضربني هسامحه»

تربط ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز صداقة متينة، تجلّت في العديد من المواقف والمناسبات، ففي حوار له، كشف «الكدواني» عن الصفات التي تجمعه بصديقه، والتي تُعدّ سرّ صداقتهما العميقة، وهي الأمانة والمصداقية.

صداقة عميقة تجمع بين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز

وقال «الكدواني»: «ممكن نقعد نتكلم لحد 8 ساعات متواصلة، وبكون وقتها فعلا محتاجين نتكلم مع بعض براحتنا، بكون محتاج اتكلم من غير حساب أو رقابة لأن عارف أن اللي قدامي لا هيمسك عليا حاجة ولا أنا همسك عليه حاجة».

وعن سر صداقة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني المستمرة على مدار 24 عاما، أرجعها الأخير في تصريحات تلفزيونية، إلى الحب الحقيقي: «لما بنتكلم بنكون بعيد تمامًا عن المهنة، بنتكلم على الحياة ومشاعر إنسانية وتأملات حياتية، هو إنسان جميل وحقيقي وقلبه صافي».

سرّ صداقة ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز

وتابع ماجد الكدواني حديثه عن كريم عبد العزيز: «دايما مراتي بتقولي أن علاقة صداقتنا ممكن تتحسد، لكن لوفي يوم كريم اتنرفز وزعل وقلع جزمته ضربني بها هسامحه عشان ميبقاش حسد، أنا لو عمل في أيه لا يمكن أزعل منه إحنا على مدار الـ 24 سنة عدينا بنجارب كتير، وشفنا حاجات كتير سوا».