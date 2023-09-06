ماجد الكدواني: بيني وبين كريم عبدالعزيز كيميا عجيبة.. وبنتي كانت عاوزة تتجوزه

كشف الفنان ماجد الكدواني، سر «الكيمياء» بينه وبين الفنان كريم عبدالعزيز، قائلا إن كريم عبدالعزيز من أصحاب برج الأسد، ومن صفاته أنه قائد يستمتع باحتواء الآخر وينسى مشاكله في حين يحل مشكلة لشخص آخر، ومن ثم يستمتع بتحمل المسؤوليات، بينما القوس طفل يرغب في إلقاء الحمول على أحد، ومن هنا جاءت الكيميا العجيبة بينه وبين كريم منذ اليوم الأول من التعارف في عام 2000.

كيميا عجيبة بين ماجد الكدواني وكريم عبدالعزيز

وأضاف ماجد الكدواني، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنه من أصحاب برج القوس، ومن صفاته أنه منطلق دائما، متابعا «مش بيحب حد يحجمه أو يقوله روحت فين وجيت منين، وجواه طفل بيشبط في أي لعبة بس مش عنيد».

وأوضح أن كريم عبدالعزيز دائما ما يقول له بأنهما ليس بصديقين أو أخوين فقط ولكن «مصروفين» مع بعضهما البعض، وهناك «كيمياء» عجيبة بينهما منذ اشتراكهما في فيلم «حرامية في كي جي تو».

«كريم» حنين وأمين وحساس أوي

وتابع: «من يوم ما اتقابلنا حاسس إني مرمي في حضن حد، فيه حد حنين ومحتوى وأمين عليك وبيحبك بجد وبيخاف عليك بجد وحساس أوي فبيراعي مشاعرك وبيهديك، فبقيت بعشقه وبنتي ساندرا بتعشقه، ولما كنت أسألها وهي صغيرة عاوزة تتجوزي قالت لي كريم عبدالعزيز».