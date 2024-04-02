مسلم يتحدث عن حضانة نجله في حال زواج طليقته من رجل آخر

تحدث مؤدي المهرجانات مسلم عن طليقته التي تركها بعد عام واحد من الزواج، مشيرًا إلى أنه يحمل لها كل الاحترام والتقدير، وندم بشكل كبير على مشاركة حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المطرب مسلم يتحدث عن طليقته

وقال «مسلم» خلال استضافته ببرنامج «أسرار»، من تقديم الإعلامية أمير بدر، المُذاع عبر شاشة «النهار»، أنه من حق طليقته أن ترتبط وتتزوج من شخص آخر: «ربنا يكرمها بشخص أفضل مني».

وعند سؤاله عن أحقيته في حضانة ابنه في حال زواجها، قال: «اللي هو عايزه، واللي هي عايزاها، أنا عمري ماهحرم ابني من أمه».

مسلم يطلب عدم التجريح في طليقته

وشدد «مسلم» على أنه لا يريد أن يجرح طليقته بأي تفاصيل خاصة بحياته الشخصية.

وأكد أنه لم يفعل شيئًا خاطئًا، لكنه أقام حفل خطوبة مثل أي شخص آخر: «مجرحتش طليقتي بالخطوبة اللي عملتها وراعيت مشاعرها، وعمري ما هجرحها، كنا مطلقين ومش قايلين لحد»، لافتًا إلى أنه عاد مرة أخرى لخطيبته بعد إعلانه فسخ الخطوبة: «أنا بني آدم عايز أحب وأعمل أسرة وحياة».