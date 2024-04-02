رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلم يتحدث عن حضانة نجله في حال زواج طليقته من رجل آخر

كتب:

ضحى محمد
05:07 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
المطرب مسلم

المطرب مسلم

تحدث مؤدي المهرجانات مسلم عن طليقته التي تركها بعد عام واحد من الزواج، مشيرًا إلى أنه يحمل لها كل الاحترام والتقدير، وندم بشكل كبير على مشاركة حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المطرب مسلم يتحدث عن طليقته

وقال «مسلم» خلال استضافته ببرنامج «أسرار»، من تقديم الإعلامية أمير بدر، المُذاع عبر شاشة «النهار»، أنه من حق طليقته أن ترتبط وتتزوج من شخص آخر: «ربنا يكرمها بشخص أفضل مني».

وعند سؤاله عن أحقيته في حضانة ابنه في حال زواجها، قال: «اللي هو عايزه، واللي هي عايزاها، أنا عمري ماهحرم ابني من أمه».

مسلم يطلب عدم التجريح في طليقته

وشدد «مسلم» على أنه لا يريد أن يجرح طليقته بأي تفاصيل خاصة بحياته الشخصية.

وأكد أنه لم يفعل شيئًا خاطئًا، لكنه أقام حفل خطوبة مثل أي شخص آخر: «مجرحتش طليقتي بالخطوبة اللي عملتها وراعيت مشاعرها، وعمري ما هجرحها، كنا مطلقين ومش قايلين لحد»، لافتًا إلى أنه عاد مرة أخرى لخطيبته بعد إعلانه فسخ الخطوبة: «أنا بني آدم عايز أحب وأعمل أسرة وحياة».

اقرأ المزيد:

بعد خطوبة مسلم.. رسالة المطرب للعروس الجديدة: «إحنا في ضهر بعض»

بعد 18 يوما فقط.. المطرب مسلم يفسخ خطوبته

«الحمد لله».. أول رد من خطيبة المطرب مسلم بعد انفصالهما

يارا تامر.. 7 صور لخطيبة المطرب مسلم السابقة بعد فسخ خطبتهما
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.