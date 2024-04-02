التحالف الوطني يختتم فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم بالأقصر

اختتم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم بمحافظة الأقصر، تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دورة التحالف الوطني الرمضانية

وأوضح «التحالف»، في بيان، أن المركز الأول حصل على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في حفل الختام، بحضور طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، واللواء علي شرابي، رئيس مدينة الأقصر، وصلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة، بالإضافة لعدد من قيادات ورموز المحافظة.

معارض أهلا رمضان وموائد الرحمن

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلن عن جهود أمانة محافظة الأقصر خلال موسم رمضان 2024، موضحًا أنها تستهدف عمل دورة رمضانية بالتنسيق مع مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، بالإضافة إلى تنظيم معرض أهلا رمضان، وإقامة عدد من موائد الرحمن.