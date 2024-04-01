وثقتها الحلقة 7 من مسلسل مليحة.. ماذا حدث عند اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن؟

وثقت الحلقة 7 من مسلسل مليحة اليوم، الذي يعرض على قناة CBC، على لسان الجد الذي يحكي عن القضية الفلسطينية، تفاصبل عملية أبو نضال لاغتيال سفير إسرائيل في لندن، انتصارا للانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها فوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل فلسطين.

عملية أبو نضال لاغتيال السفير الإسرائيلي في لندن

في ليلة 3 يونية 1982، تعرض السفير الإسرائيلي، شلومو أرجوف في لندن، لمحاولة اغتيال من عناصر اتضح لاحقا أنها تنتمي لمجموعات أبو نضال، التي كان يقودها في هذه الفترة الفلسطيني صبري البنا، أدت إلى وفاته بعد فترة قصيرة من الحادث.

اللحظات الأخيرة قبل عملية اغتيال السفير الإسرائيلي

كان سفير دولة الاحتلال شلومو أرجوف، يتناول وجبة العشاء خلال سهرة مسائية، بحضور عدد من كبار الدبلوماسيين، داخل أحد المطاعم وسط لندن وقرب السفارة الإسرائيلية، وبينما يغادر السفير المطعم باتجاه سيارته القريبة، كان يتواجد شخص قربها يحمل سلاح رشاش، أطلق فجأة النار تجاهه، ما أدى إلى إصابته بشكل خطير في رأسه، فقد وعيه إثرها، وفقا لما ذكرته الصحيفة العبرية «يديعوت أحرونوت».

حاولت الشرطة البريطانية أن تلقي القبض على الشخص الذي شن عملية الاغتيال، بينما تم نقل «شلومو» إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية الفورية، إلا أنه أصيب بشلل في جسده، حتى توفي في فبراير عام 2003، بمستشفى هداسا عين كارم بالقدس.

ما علاقة اجتياح الاحتلال لمدينة بيروت بلبنان واغتيال السفير الإسرائيلي؟

أشارت الصحيفة العبرية، إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في يونية 1982، ويعد ذلك ردا على استهداف السفير الإسرائيلي في لندن.

كما عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها على الفور، وقررت قصف بيروت، وهو ما حصل الساعة 15:15 ظهر يوم الجمعة 6 يونية عام 1982، وبدأت باستهداف ملعب كرة قدم ومدرسة لتدريب المقاتلين، ومستودعات ذخيرة.

وأوضحت الصحيفة، أن القوات الإسرائيلية، دخلت إلى لبنان ووصلت إلى عمق نحو 40 كيلو مترا داخل أراضيها، حتى وصلت القوات إلى بيروت، وشنت عمليتها للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت تلك الحرب حتى عام 1985.