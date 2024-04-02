طريقة عمل كنافة أساور بالنوتيلا.. وصفة سهلة بعد الإفطار

الكنافة من أشهر الحلوى الرمضانية التي يحب الكثيرون تناولها بعد الإفطار لمذاقها المُميز وتعدد نكهاتها، ويُمكن للأمهات تحضير الكنافة لأبنائها بطريقة مميزة بخلاف الطريقة التقليدية المُتعارف عليها من خلال عمل الكنافة على شكل أساور وحشوها بالنوتيلا.

نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الكنافة أساور بالنوتيلا، بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وفي وقت لا يتعدى 25 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها، خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الكنافة أساور بالنوتيلا

4 ملاعق كبيرة من الزبدة السائلة.

3أكواب من كريمة الخفق اللباني.

كوب ونصف من المكسرات المجروشة

3 ملاعق كبيرة من النوتيلا.

½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف كوب من المكسرات.

طريقة تحضير الكنافة أساور بالنوتيلا

كسري الكنافة لتصبح ناعمة سواء باليد أو من خلال استخدام محضر الطعام.

اتركي الكنافة ليلة في الثلاجة وبعد ذلك اخرجيها ثم أضيفي كل من الزبدة والسكر على الكنافة المفتتة واخلطيها بشكل جيد.

أحضري صينيتين بحجم واحد وادهنيها بكمية بسيطة الزبدة السائلة.

رصي الكنافة بداخل الصينية وافرديها بها، وسخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ادخلي الصينيتين إلى الفرن المسخن واتركيها لمدة تلت ساعة داخل الفرن.