هيئة الاستعلامات تعلن فوز السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بجائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العامة الثامنة عشرة للمنظمة، والمقرر عقدها في 15 مايو 2024، في براغا، البرتغال.

وسيكرم الحفل القيادة المثالية للرئيس السيسي ومساهماته الجديرة بالثناء في تعزيز السلام، والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

نص قرار برلمان البحر المتوسط

وجاء نص قرار برلمان البحر المتوسط، فما يلى: «الرئيس السيسي كما تعلمون، فإن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تعترف وتعرب سنويًا عن الامتنان للأفراد والمنظمات التي تخدم مساهماتها الاستثنائية في مختلف المجالات لتعزيز التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة والثقافة وحوار الأديان في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج، وتعزيز السلام والازدهار».

جائزة الجمعية العامة لبرلمان للبحر الأبيض المتوسط لعام 2024

أوضحت أنه لمن دواعي السرور البالغ أن أبلغكم أن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حصل على جائزة الجمعية العامة لبرلمان للبحر الأبيض المتوسط لعام 2024 «بطل السلام»، تقديرا لجهوده الفريدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتسليم المساعدات الحيوية للسكان الفلسطينيين وإطلاق سراح المحتجزين… مع الأخذ بعين الاعتبار دور مصر الحاسم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وجهودها المتواصلة لتحقيق ذلك المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، فضلا عن فتح أفق حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى جهودها لمنع اتساع نطاق المواجهات الحالية بما يعرض السلام والأمن الدوليين والإقليميين لمزيد من المخاطر».

تسليم الجائزة خلال لجلسة الافتتاحية للجلسة العامة الثامنة عشرة للجمعية

ومن المقرر أن يجرى الإعلان الرسمي عن الفائزين، وتسليم الجائزة خلال لجلسة الافتتاحية للجلسة العامة الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية، المقرر عقدها في 15 مايو 2024 في مدينة براجا البرتغال.