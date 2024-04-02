مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 23.. الخطر يحيط بمنزل خالد النبوي

تنوعت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، بين الكوميديا والدراما والإثارة، ومن ضمنها فوز «مروان» نور النبوي، في انتخابات الجامعة إضافة إلى فوزه في الانتخابات المنزلية، وكشف حقيقة الدكتور «أحمد» صديق «منى» هاجر السراج، بالجامعة، وتجنيد بعض جيران المنطقة من قِبل الشركة التي تريد شراء المنازل، لإقناع السكان ببيع منازلهم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ23

وشهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل إمبراطورية ميم، الاعتدء على «مروان» بالضرب المُبرح ما جعله يتلقى علاجه داخل المستشفى، ومن المتوقع أنّ يكون الفاعل أصحاب الشركة التي تريد شراء المنزل لترهيب سكانه وزرع شعور عدم الأمان داخلهم ليتركوا المنزل.

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل إمبراطورية ميم، اكتشاف الفاعل ومعرفة من المستفيد من ذلك، هل الشركة التي تريد شراء المنزل لإقناعهم بعدم الأمان أم شخص آخر؟

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السابقة

وشهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل إمبراطورية ميم، توترًا كبيرًا داخل عائلة «مختار» خالد النبوي، إذ سيطر الحزن عليه بعد سفر ابنته «منى» إلى البعثة التي رفضها ومخالفة أوامره، إضافة إلى الاعتداء على مروان.