مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ23.. هل تترك حلا شيحة المنزل؟

في حالة من التشويق والإثارة ينتظر الجمهور الحلقة الـ23 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على شبكة قنوات dmc لمتابعة الأحداث الشيقة التي تركت لهم العديد من التساؤلات حول «مختار أبو المجد» خالد النبوي وعائلته ومنزله، وحول «مي» حلا شيحه وعلاقتها بـ«مختار» والمنزل، وعلاقة المنزل بالتعدي على «مروان» نور النبوي ونقله إلى المستشفى.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 23

ينتظر الجمهور الحلقة الـ 23 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم لمعرفة قرار «مي» أو حلا شيحة تجاه بيع المنزل، وذلك بعدما وجه لها طليقها تهديداً بوصول مصيرها إلى ذات مصير «مختار» من قطع المياه والكهرباء ووسائل الاتصالات.

كما أخبرها أن «مروان» نور النبوي نجل «مختار» الكبير يتلقى علاجه بالمستشفى بعد التعدي عليه من قِبل العاملين بالشركة، التي تريد شراء المنزل، ومن المتوقع أن يصبح مصيرها مثله.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

ويأتي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم في تمام الساعة 10:45 مساءً على شبكة قنوات dmc ومنصة watch it.