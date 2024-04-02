مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تتبنى سياسة خارجية تعتمد على المواثيق الدولية

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية، خاصة في قطاع السياسة الخارجية، وأبرز الملفات التي تعمل القاهرة على حلها بالمنطقة.

تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال «حجازي» خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن»، بالتغطية الخاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بولاية جديدة، على قناة صدى البلد، إن مصر حققت العديد من الإنجازات السياسة الخارجية.

سياسة الرئيس السيسي بنيت على قوانين دولية

وأضاف أن السياسة التي تبناها الرئيس السيسي بنيت على قوانين دولية وميثاق الأمم المتحدة؛ من أجل أمن واستقرار المنطقة والعالم، معلقًا: السياسة الدولية اتسمت بالحفاظ على المصالح الوطنية من خلال التنسيق مع الشركاء الدوليين، ومن ثم كانت هناك علاقات استراتيجية بأمريكا والصين وروسيا والهند، ضمن منظومة عمل مشترك لرفعة مكانة المنطقة بدبلوماسية محورية.

واستكمل: تبذل مصر جهودًا كبيرة لحل المشكلات الحدودية خاصة في السودان وقطاع غزة وليبيا، وفق دبلوماسية واعية، مضيفًا أن ما تم تحقيقه في مجال السياسة الخارجية دليل على احترام مصر المصالح الدولية والقوانين الخاصة بالشرعية الدولية.

مصر انضمت لقمة البريكس لتكون صوتا للقارة الإفريقية

واختتم: مصر انضمت لقمة البريكس لتكون صوتًا للقارة الإفريقية التي تحظى بكل الاهتمام من الرئيس السيسي، وتكون سندًا وساعدًا لإفريقيا في الفاعليات الدولية.