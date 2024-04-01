عبدالسند يمامة ورؤساء «الوفد» السابقين يقدمون واجب العزاء في وفاة ياسين تاج الدين

قدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورؤساء حزب الوفد السابقين وقيادات الحزب واجب العزاء لأسرة القطب الوفدي الكبير المستشار الراحل يس تاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد.

واستقبل المعزين زوجة وابنة وأشقاء الراحل الكبير وكبار ورؤس عائلات قنا والإشراف وقدم رئيس الوفد تعزيته لأسرة الفقيد وسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وحضر العزاء الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والمستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد السابق، والدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد والوزير منير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق وسكرتير عام الوفد الأسبق، والدكتور هاني سري الدين والمهندس حسين منصور والنائب سليمان وهدان نواب رئيس الوفد ومحمد سرحان نائب رئيس الوفد الأسبق ومن أعضاء الهيئة العليا فؤاد بدراوي والنائب محمد عبدالعليم داود والمهندس محمد الزاهد وحاتم رسلان.

عزاء القطب الوفدي المستشار يس تاج الدين

وشارك في العزاء اللواء سفير نور، والمستشار عيد هيكل مساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير مؤسسة الوفد الإعلامية والكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الاعلامي لحزب الوفد ومدير معهد الدراسات بالحزب والنائب عبدالسلام الشيخ عضو الهيئة العليا ومجلس النواب السابق.

كما شارك من الشخصيات العامة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزارء الأسبق وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عمر مهني، والنائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب والنائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والدكتور عمرو الشوبكي والنائب إيهاب الخولي عضو مجلس النواب السابق والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والقيادي الوفدي، والنائب عيسي الشريف والكاتب الصحفي عبده مغربي ومحمد رشاد القاضي مؤسس صالون الإشراف الثقافي.

كما شارك عدد كبير من قيادات الحزب وشبابه في واجب العزاء، وعدد كبير من نواب مجلسي النواب والشيوخ ورموز العائلات بقنا.