رئيس «دفاع النواب»: الرئيس السيسي يقود مصر نحو الاستقرار والتنمية (حوار)

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إنَّ ما شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات ومشروعات ومبادرات وقرارات في 10 سنوات؛ لم تشهدها البلاد على مدار الثلاثين عاما الماضية، مؤكّدًا أنَّ القيادة السياسية نجحت برؤيتها الوطنية في النهوض بالوطن والعبور بالبلاد للجمهورية الجديدة.

السيسي نجح في تحقيق إنجازات تاريخية

وأوضح «العوضي» في حواره مع «الوطن» أنَّ الرئيس السيسي، كان حريصًا منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 على وضع خريطة تنموية عملاقة تحمل في طياتها رؤية مستقبلية لبناء مصر الحديثة، وأطلق عليها «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن فترة حكمه خلال السنوات الماضية تميزت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة ومن بينهما إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، والحي الحكومي، بالإضافة لمشاريع تطوير العشوائيات وقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، ومشروعات الأنفاق وإنشاء المدن الجديدة وإقامة مطارات جديدة ومدن صناعية جديدة، وأيضًا إطلاق مشروع إحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان ومشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي، وإلى نص الحوار:

ما رأيك في دور السيسي بمواجهة التحديات الأمنية التي واجهت الأمن القومي المصري والعربي منذ 2014؟

الرئيس السيسي تولى رئاسة مصر في زمن تعرضت فيه لتحديات أمنية كبيرة على مختلف الجبهات الاستراتيجية، ووضع الأمن القومي المصري والعربي في صدارة أولوياته منذ عام 2014 وحتى الآن، كما أن جهوده في مكافحة الإرهاب عظيمة سواء أمنيًا أو فكريًا أو تنمويًا، ويدرك جيدًا التحديات التي تواجه مصر.

ما جهود السيسي في تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية؟

الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حرص على تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة، فضلا عن ما قدمته مصر كنموذج تاريخي في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة الغير شرعية.

ما رأيك في مساندة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية؟

الرئيس السيسي حريص على استعادة الدولة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى وتوالت الشهادات العالمية الدولية التي تؤكّد مكانة وأهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له وامتدت جسور مصر لكل الأشقاء، إذ أن القاهرة احتضنت الجميع، وكان دور مصر حاسمًا في إقرار الهدنة في الأراضي الفلسطينية، كما أن مصر قادت ورعت القضية الفلسطينية وثوابتها والحيلولة دون تصفيتها علي حساب الاشقاء، وجاء ذلك وسط ترحيب وإشادة عالمية، فضلًا عن عودة مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة.

برأيك.. ما أبرز الإنجازات الرئيسية التي حققتها مصر خلال العقد الأخير؟

شهدنا إطلاق مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات، بدءًا من البنية التحتية مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع قناة السويس، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير القطاعات التعليمية والصحية والزراعية، كما أن هذه المشاريع تعكس التزامنا ببناء مصر الحديثة وتحقيق الرفاهية لشعبها، كما أن ما شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من مشروعات ومبادرات وقرارات لم تشهدها البلاد منذ 30 عاماً.

وماذا عن التحديات التي واجهت مصر خلال هذه الفترة؟

لقد واجهنا تحديات كبيرة بدءًا من التهديدات الأمنية والإرهابية، وصولاً إلى التحديات الاقتصادية مثل التضخم والبطالة، إلا أن قيادتنا تمكنت من تحقيق تقدم كبير في مواجهة هذه التحديات، كما أنني أؤكّد أنَّ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد مزيدًا من التقدم والتعمير، مع التركيز على مواصلة تنفيذ المشاريع الوطنية وتعزيز الاستقرار السياسي.

ما دور السيسي في رؤية وتنفيذ الإصلاحات والمشاريع الكبرى؟

الرئيس السيسي كان حريصًا على وضع خارطة طريق تنموية شاملة لمصر منذ اليوم الأول عندما تولى المسئولية، إذ أنه قاد العديد من المشاريع الكبرى التي غيرت وجه البلاد، مما جعلها تستعيد مكانتها كدولة قوية على الساحة الإقليمية والدولية، وأؤكّد أهمية العمل المشترك والتضامن من أجل مستقبل مزدهر لمصر، مع تأكيد أنَّ الرئيس السيسي يحمل آمال وطموحات المصريين ويضع مصر وأمنها وشعبها نصب أعينه.

ما التحديات المتوقعة في المرحلة المقبلة؟

في المرحلة المقبلة، نتوقع تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ولكننا ندرك أيضًا أنه سيكون هناك تحديات جديدة تتطلب منا التصدي لها بشكل فعال، سواء كانت في مجال الأمن، أو الاقتصاد، أو التنمية، وغيرهما، ولكنني دائما ما أراهن على قدرة القيادة السياسية الحالية في تخطي كافة الأزمات.

ما دور الشعب المصري في المرحلة المقبلة؟

دور الشعب المصري لا يقل أهمية عن دور القيادة، فهم الشريك الأساسي في عملية بناء الوطن، ونأمل أن يستمر دعمهم وتعاونهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم، قائلًا: «أحب أن أوجه رسالة إلى المصريين بأن دورهم هام للغاية في دعم الجهود التنموية والمشاريع الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن لبناء مستقبل أفضل للبلاد».