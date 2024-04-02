مسلسل مليحة الحلقة 8.. أسرة سودانية تستضيف مليحة في القاهرة

أظهرت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل مليحة، حسن الأخلاق والضيافة التي يتمتع بها الشعب السوداني، بعد استضافة أسرة سودانية مقيمة في القاهرة مليحة وجدتها، لحين انتهاء الأوراق الخاصة بهم في السفارة الفلسطينية واستكمال رحلة العودة إلى فلسطين، التي بدأت من الحدود المصرية الليبية، ومع أحداث مسلسل مليحة الحلقة 8 تستمر الرحلة.

مسلسل مليحة الحلقة 8

ومن خلال أحداث حلقة مليحة، ترفض الأسرة السودانية تقاضي أي أموال نظير استضافة مليحة وجدتها، حيث اعتبرته إهانة كبيرة، وأنّهم أصبحوا بالفعل أصحاب بيت.

وشهدت الحلقة ذهاب مليحة وجدتها إلى السفارة الفلسطينية بالقاهرة لتجديد جواز السفر، في حين يحاول الدكتور هشام زميل مليحة والقادم معه من ليبيا الوصول إليها لمساعدتها على إنهاء أوراقها في القاهرة، وتستمر الأحداث مع مسلسل مليحة الحلقة 8.