المواعيد الصيفية لغلق المحلات 2024.. التطبيق يبدأ خلال أيام

تبدأ المواعيد الصيفية لغلق المحلات 2024 بنهاية الشهر الجاري، وتحديدا آخر جمعة في أبريل، حيث تبدأ المحلات والمطاعم والورش والمولات والكافيهات العمل وفق التوقيت الصيفي الذي تحدده وزارة التنمية المحلية.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّه حسب القرار الوزاري 456 لسنة 2020 يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي للمحلات التجارية بداية من الجمعة الأخيرة لشهر أبريل، ويستمر عمل المحلات حتى الخميس الأخير من سبتمبر.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ملتزمة بالقرار الوزاري وكل ما يصدر عن مجلس الوزراء بشأن المواعيد الرسمية لعمل وغلق المحال وفقًا للتوقيت الصيفي.

وتشمل مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية الصيفية، العمل من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء مع مد العمل ساعة أيام الإجازات والجمعة والخميس من كل أسبوع، ويتم استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وأسواق ومحلات الخضار والفاكهة من مواعيد غلق المحلات حيث تعمل على مدار 24 ساعة.

المواعيد الصيفية للمحلات

وفيما يتعلق بالمواعيد الصيفية للمطاعم والكافيهات، تبدأ يوميا من الخامسة صباحًا وتغلق الواحدة صباحًا حسب المواعيد الصيفية للمحلات، وتُتاح خدمات الدليفري للمطاعم والكافيهات بالعمل 24 ساعة، أما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فتبدأ الثامنة صباحا حتى السابعة مساء باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.