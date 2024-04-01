إجراءات الحصول على قرض ميسر من «التنمية المحلية»

تعمل وزارة التنمية المحلية على دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع العمل الحر، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في القرى والأحياء والقضاء على البطالة بالعمل على تقديم تمويلات مُيسرة، وتسهيلات كبرى من خلال برنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية بالوحدات المحلية بالمحافظات.

خطوات الحصول على قرض

وحددت الوزارة للمواطنين خطوات ومستندات الحصول على قرض من برنامج مشروعك وهي كالتالي،

- الذهاب إلى موقع برنامج مشروعك بالحي التابع له المواطن.

- ملء استمارة طلب القرض.

- مراجعة تراخيص الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة.

- تسليم الطلب لممثل البنك بالبرنامج بعد استكمال أوراق التراخيص والمستندات المطلوبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على قرض مشروعك تشمل:

- صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب الطلب .

- شراء استمارة طلب القرض.

- سند إذني + ضمان شخصي + عقد كفالة تضامنية.

- إقرار بتنفيذ المشروع ودفع قيمة المساهمة إن وجدت.

- إقرار بعدم أخذ أي قروض أخرى من أي بنك.

- إقرار من الوحدة بأخذ الضمانات على صاحب القرض.

- عقد قرض بين الوحدة المحلية والمقترض ويُوقع عليه المُقترض والضامن.

- بيان أسعار على حسب نوعية المشروع المراد تمويله من التنمية المحلية.