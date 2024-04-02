كيف نتعامل مع كذب الأطفال؟.. مروان في مسلسل بقينا اتنين نموذجا

لحظة طويلة من الفزع تُثقل كاهل الوالدين عند اكتشاف كذب أبنائهم عليهم، وبعد التخلص من آثار الصدمة والعودة إلى الواقع، يبدأون في معالجة المشكلة التي تتطلب فهم أسبابها أولاً، وتتكشف بعد ذلك ملامح العلاقة بين الوالدين وابنهم الكذاب، والتي عادةً ما تختلف عما كانت عليه من قبل، فما هو التصرف الأمثل للتعامل مع كذب الأبناء؟

أسباب الكذب عند الأطفال

خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، اكتشف «أدهم» أن ابنه «مروان» يكذب عليه فيما يخص الرياضة التي يمارسها، فبينما كان يعتقد لفترةٍ طويلة أنه يمارس كرة القدم، فوجئ بأنه في الحقيقة يمارس الملاكمة، وهو ما أثار غضبه الذي دفعه إلى لومه على فعلته.

ويوضح الدكتور إبراهيم محمود استشاري الطب النفسي للأطفال، في حديثه لـ«الوطن» أن الطفل بطبيعته يميل إلى اختلاق القصص وتأليف الحكايات البعيدة تمامًا عن المنطق، لا لشيء إلا ليجذب انتباه الآخرين، ومع الوقت تختلف دوافعه للكذب ما بين سعيٍ نحو الإفلات من العقاب وبين الظهور بشكل أفضل مما هو عليه، بما يحقق له الرغبة في التميز، خاصةً أن الطفل لا ينظر للكذب من المنظور الأخلاقي الذي يراه الكبار، لهذا السبب قد يتحول الكذب لديه إلى عادة يومية.

التعامل الأمثل مع الابن الكذاب

تزداد المسؤولية على الوالدين كي يتمكنوا من التعامل مع كذب أبنائهم بطريقة خالية من الترهيب والتخويف، فبحسب استشاري الطب النفسي للأطفال، يكمن العلاج الأولي للمشكلة في تفهم الوالدين للأسباب التي تدفع أبنائهم للكذب، فمن يخشى العقاب لن يقول الحقيقة، وفي نفس الوقت يعتقد الوالدان أنه لا بد من معاقبة الطفل الكذاب كي لا يتمادى في الخطأ، ومن هنا يمكن تحديد بعض النصائح للوالدين في النقاط التالية:

1. تعزيز الثقة لدى الأبناء في تقبل الوالدين لهم:

فعندما يشعر الطفل بالأمان من تصرف والديه معه بعد اكتشاف كذبه، يدرك تدريجيًا أنه ليس بحاجة للكذب أو إخفاء الحقيقة عنهم مع ضرورة تأكيد الوالدين على آثار السلبية للكذب بشكل متوازن، دون إسراف في إحساسه بالذنب، كي لا ينقلب الأمر بصورة عكسية فيفقد ثقته بنفسه أو يشعر بالدونية.

2. بناء القدوة الحسنة:

فعندما ينشأ الطفل في بيئة سوية وسط أبوين لا يلجأ أحدهما إلى الكذب لتبرير موقفه أو الخروج من مأزقٍ ما في العمل على سبيل المثال، تجد الأبناء عادةً ما يدركون خطورة الكذب ويقتنعون بأنه فعل شنيع يجب الابتعاد عنه.

3. عدم إجبار الطفل على القيام بأشياء لا يحبها:

ويضرب مسلسل بقينا اتنين المثل في هذه النقطة، فعندما أجبر «هشام» ابنه «مروان» على تعلم كرة القدم، أوهمه الأخير بأنه يمارسها بينما كان يمارس الرياضة التي يحبها، وذلك تجنبًا للصدام مع والده.

4. إتاحة الفرصة للطفل كي يعبر عن نفسه:

فمن الأمور الهامة التي تؤثر في شخصية الطفل، هي محاولة إلغاء شخصيته من جانب الوالدين فيمارسون عليه الضغط الشديد، لكي يصبح الشخص المثالي الذي يحلمون به، وهو ما يدفعه في كثيرٍ من الأحوال إلى الكذب لإرضائهم.

5. التشجيع على قول الصدق مع عدم معايرته بكذبه أو نعته بلقب الكذاب.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين

يمكن مشاهدة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي في الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة 6.30 صباحًا، والثانية في الساعة 11.15 صباحًا، كما يمكن مشاهدته قبل ساعتين من عرضه بالتلفاز على منصة «watch it».