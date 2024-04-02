إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود مواجهة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للمخالفات.

جهود التصدي للبناء المخالف

وتابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، بإجمالي 20 حالة بناء بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين بمساحة 5 آلاف متر مربع.

وأوضح: في مركز ومدينة منشاة القناطر تم التعامل مع 17 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بناحية المنصورية بإجمالي مساحة 4375 مترا، عبارة عن استراحات دور أرضي ومباني من البلوك الأبيض وأسوار بداخلها تقسيمات لغرف رصدتها وحدات المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إلى إزالة 8 حالات بقرى أبو غالب وبني سلامه وبرقاش والقطا وذات الكوم عبارة عن غرف من البلوك الأبيض والطوب والاسمنت مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات تصل إلى 900 متر مربع.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حاله تعدي على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا على مساحه حوالي 100 م.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية الاولي بقرية منشأة دهشور عبارة عن سور من البلوك على مساحة 525 مترا مربعا، والثانية بناء مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الاحمر على مساحة 100 مترا، بإجمالي مساحة 625 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأكد المحافظ أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف تمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة في المحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم وحسم، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وشدد على أهمية الجاهزية الكاملة من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.