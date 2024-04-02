مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. غادة عبد الرازق تتسبب في مقتل معتز

تواصل أحداث مسلسل صيد العقارب التصاعد مع الوصول للحلقة 23، المقرر عرضها اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المشاهدون ما ستفعله عايدة التي تجسد شخصيتها غادة عبد الرازق من أجل الثأر لعائلتها، وتحديدا مقتل شقيقها علي، الذي جسد دوره الفنان محمود عبد المغني على يد سامح نجل إسماعيل الغول.

دخل المسلسل مرحلة جديدة من الصراع خلال الحلقات الأخيرة، وتحديدا الحلقة 22، والتي شهدت مواجهة شرسة بين حسن درغام وإسماعيل الغول، حيث رفع كلا منهما السلاح على الآخر، بينما شهدت نهاية الحلقة أحداثا ساخنة بعد قتل ولاء نجلة إسماعيل الغول لزوجها معتز بتسديد عدة طعنات له أثناء خروجه من غرفة سميحة، بعد شكها في علاقتهما، بعدما قام طليقها بإطلاعها على تسجيل صوتي بينهما.

غادة عبد الرازق تتسبب في مقتل معتز بمسلسل صيد العقارب

وتسببت غادة عبد الرازق في مقتل معتز، بعدما توصلت إلى سر العلاقة بين معتز وسميحة بعد مراقبة هواتف عائلة إسماعيل الغول، إلا أن جملة سميحة في نهاية المسلسل بعد مقتل معتز بعدما صرخت «ابني» أثارت جدلا واسعا.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق الحلقة 23

ويعُرض مسلسل صيد العقارب يوميا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة قناة CBC، وينافس في السباق الرمضاني الذي أوشك على نهايته، لينتظر المتابعين ما سيحدث في الحلقات المقبلة.

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.