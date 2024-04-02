انتهت الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، على قتل ولاء ابنة إسماعيل الغول زوجها معتز، بعد سماعها المحادثات السرية بينه وبين سميحة زوجة أبيها؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 23 لمعرفة ما ستشهده الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وزاد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بعد أنّ عرفت الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق سرًا خطيرًا عن عائلة إسماعيل الغول، وهو وجود محادثات سرية بين معتز زوج ولاء ابنة إسماعيل الغول وسميحة زوجة إسماعيل الغول، لتقرر عايدة استغلال هذا السر في توجيه ضربة شديدة إلى عائلة الغول، من خلال إيصال هذه المحادثات إلى ولاء التي صُدمت بشدة وراحت توجه عدة طعنات إلى زوجها معتز في أثناء خروجه من غرفة سميحة تسقطه غارقًا في دمائه.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 23 يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية، مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 23 اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.