مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. غادة عبد الرازق توجه ضربة قاتلة لعائلة الغول

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول تطور الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، إلى جانب معرفة الدكتورة عايدة سرًا خطيرًا وجهت من خلاله ضربة قاسية إلى عائلة إسماعيل الغول.. فماذا حدث؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة غادة عبد الرازق

وسط رحلة الصراع والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 كان الحدث الأبرز هو معرفة الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق سرًا خطيرًا عن عائلة الحاج إسماعيل الغول، وهو وجود محادثات سرية بين سميحة زوجة إسماعيل الغول ومعتز زوج ولاء، وهو ما كشفته من خلال مراقبة هواتف إسماعيل وسميحة ومعتز، لتقرر على الفور استغلال هذا السر في توجيه ضربة موجعة إلى عائلة الغول.

ضربة موجعة لعائلة الغول

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة غادة عبد الرازق اتصال الدكتورة عايدة فورًا بتامر، طليق ولاء ابنة الحاج إسماعيل الغول، تُخبره السر، وتطلب منه كشفه لولاء طليقته التي صُدمت بعد أن أسمعها تامر التسجيلات بين زوجها معتز وسميحة، ليأتي المشهد التالية في الحلقة على خروج معتز من غرفة سميحة زوجة إسماعيل الغول لتنقض عليه زوجته ولاء توجه له عدة طعنات بسكينٍ وتُسقطه غارقًا في دمائه.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.