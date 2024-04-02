مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة غادة عبد الرازق.. مواجهة مباشرة بين الغول وضرغام

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع الجمهور، الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة في صيد العقارب، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول، والحاج حسن ضرغام، وهو ما ازدادت حدته وتطورت في الحلقة 22 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة غادة عبد الرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق لتشهد مواجهة مباشرة بين الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، يرفع كلًا منهما السلاح في وجه الآخر، وذلك بعد أن ذهب معتز إلى مخبأ سامح الغول ولم يجده، فيقرر الاتصال بالحاج إسماعيل الغول الذي جنّ جنونه وظنّ أن عائلة حسن ضرغام وصلت لابنه وخطفته، ليذهب على الفور إلى منزل حسن ضرغام رافعًا سلاحه مُهددًا بالانتقام من الجميع في حال مس ابنه أي سوء.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 مواجهة مباشرة بين إسماعيل الغول وحسن ضرغام، بعدما رفع الأخير سلاحه في وجه إسماعيل مُهددًا بقتله في حال لم يُعيد سلاحه إلى جيبه، قبل أن تدخل الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق في المشهد لتلتحم مع إسماعيل الغول في الكلام، تخبره أنها لم تخطف ابنه، وتؤكد له أنها لا زالت حتى الآن لم تنتقم منه، لكنها لن تتراجع عن هذا الانتقام.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، صدمة ولاء ابنة إسماعيل الغول بعدما حصلت على محادثات سرية بين زوجها معتز وسميحة زوجة والدها إسماعيل الغول، وهو ما أوصله لها تامر طليقها بإرشاد من الدكتورة عايدة التي توصلت إلى هذا السر بعد مراقبة هواتف عائلة إسماعيل الغول، لتشهد الحلقة 22 في نهايتها قتل ولاء لزوجها معتز بتسديد عدة طعنات له في أثناء خروجه من غرفة سميحة.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.