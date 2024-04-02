مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. هل ينفذ إسماعيل الغول تهديده ضد عائلة ضرغام؟

حرب مستمرة بين الدكتورة عايدة وإسماعيل الغول، بعد أيام من البحث والمراقبة وصلت غادة عبد الرازق لما تريد بعد خطف سامح الغول، لتشتعل أحداث المسلسل وينتظر الجمهور تصرفات الفنانة غادة عبدالرازق ومراقبة حديثها وانتقامها من العائلة التي حرمتها من شقيقها، وذلك في أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

اهتمام كبير بمسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بطولة غادة عبدالرازق، بعد مواجهة شرسة بين إسماعيل الغول والدكتورة عايدة، إذ علم «الغول» باختفاء ابنه الذي هربه من العدالة وذهب يواجه الدكتورة عايدة ووالدها، ليهددهم تهديدا واضحا إما ابنه أو يقتلهم جميعا.

بثبات وهدوء انفعالي شديد أتت الدكتورة عايدة التي تجسد دورها الفنانة غادة عبدالرازق، ترد على إسماعيل الغول قائلة: «ابنك سامح اللي أعرفه أنه هرب برا مصر، مش دي التمثيلية اللي كنتوا عايزين تحبكوها وعايزينا نصدقها، والله معرفش ابنك فين، روح دور عليه»، لم ينته تهديد سامح الغول ويقتصر على حسن درغام الذي كان صديق عمره، لكنه توعد ابنته أيضا، فماذا تفعل غادة عبدالرازق في أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة المقبلة؟.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

وبعد تسارع الأحداث ينتظر الجمهور أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بطولة غادة عبدالرازق، ويمكن مشاهدتها على قناة CBC في رمضان 2024 اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.