أحمد زاهر يكشف عن طقوسه خلال رمضان: «أكون عصبيا في الصيام»

تحدث الفنان أحمد زاهر عن طقوسه في شهر رمضان، بما في ذلك عدم تصويره لأي أعمال فنية، وحرصه الشديد على التواجد مع أسرته.

أحمد زاهر يتحدث عن طقوسه في شهر رمضان

وقال أحمد زاهر لـ«الوطن»: «طقوسي في شهر رمضان وقت التصوير تكون مُتعبة، ولكن بعيد عن التصوير أنا شخص أحب المنزل، والجلوس مع بناتي وزوجتي وأمي، في الصيام أكون عصبي بدرجة كبيرة».

وأضاف: «لكن بعد الفطار نجتمع ونشاهد المسلسلات معًا، وأنا من نوعية الفنانين التي تحب أن تشاهد كل المسلسلات، سواء مصرية أوعربية أو سورية، فهي تلك مهنتي ومُتعتي الحقيقية، وأشاهد كل شيء فكل حاجة تعلمني، وأتحدث مع أصحابي وأبارك لهم على المجهود الكبير المبذول خلال شهر رمضان».

موعد عرض الحلقة الجديدة لمسلسل محارب

تُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل محارب الساعة 9 مساء على قناة cbc، والإعادة الساعة 3:45 صباحًا، وتعاد أيضًا في الساعة 5:15 صباحًا.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب حول الشاب محارب «حسن الرداد» الذي يهاجر من الصعيد إلى القاهرة عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منعطفًا آخر عندما تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، وتتطور القضية في إطار صراعه مع المال والنفوذ من قبل رجل الأعمال محمود العزازي.