مصطفى حسني يكشف 4 أعمال محببة في العشر الأواخر من رمضان.. فضلها عظيم

تعد العشر الأواخر من شهر رمضان وليلة القدر من الأيام التي يحرص فيها عدد كبير من المسلمن حول العالم في اقتناصها وتكثيف العبادات بها، للفوز بأجرها وفضلها العظيم، ولأن العبادة في تلك الأيام لها ثواب عظيم وليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر، أوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، من خلال فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» 4 أعمال بسيطة ومحببة في العشر الأواخر من رمضان يفضل اتباعها والمواظبة عليها.

عبادة مهمة في العشر الأوخر من شهر رمضان

1- الاستمرار على العادات والعبادات التي يفعلها الشخص طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى عدم تفويت أي ليلة دون صلاة العشاء جماعة وصلاة الفجر جماعة حتى يُحسب ببركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بـ قيام الليل كله، «من صلى العشاء في جماعة فكإنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله»، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكر يحقق 5 فضائل

2- المواظبه على الذكر النبوي الذي يحقق 5 فضائل كبيرة، إذ قال الرسول الكريم «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك».

الدعاء في كل سجدة

3- الحرص على الأدعية، ورشح الداعية مصطفى حسني دعائين مهمين من الأفضل المواظبة عليهما في كل سجدة هو دعاء شامل بجميع عطايا الدنيا والآخرة، «اللهم إني أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا».

الصدقة

4- قال «حسني» يبعث المرء في ظل صدقته، كما من الأفضل التصدق كل يوم خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان حتى لو بنصيحة أو أموال أو ملابس أو طعام.