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دراما المتحدة

«شعبة الذهب»: توقعات بزيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر خلال أيام

كتب:

مارينا رؤوف
03:09 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الذهب

الذهب

قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ من المتوقع أن ترتفع مبيعات الذهب ويزداد الطلب عليه خلال الفترة المقبلة.

توقعات بزيادة الطلب على الذهب

وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك توقعات بزيادة الطلب على الذهب، خلال الفترة المقبلة، بسبب اقتراب فترة أعياد الفطر المبارك، التي تزداد فيها الخطوبات والزيجات.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل واضح في السوق، خاصة خلال الـ3 أشهر الماضية بقيمة 70 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن

وبدأت أسعار الذهب عيار 21 السنة الحالية 2024 بسعر 3170 جنيهًا للجرام، بينما تسجل اليوم 3100 جنيه للجرام، وفق تقارير الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3531 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2648 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2066 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و720 جنيها. 

ويعد عيار 21 هو العيار الأكثر إقبالا من قبل المواطنين في الصعيد ومحافظات وجه بحري، ولكن ينتشر عيار 18 في المدن خاصة القاهرة والجيزة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.