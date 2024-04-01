«جولد بيليون»: ارتفاع مكاسب حائزي الذهب إلى 5.3% خلال مارس الماضي عالميا

ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أنَّ التذبذب سيطر على أداء سعر الذهب المحلي خلال شهر مارس بسبب الأحداث الهامة التي شهدها وعلى رأسها تغير سياسة سعر الصرف والتدفقات الدولارية التي دخلت إلى مصر، مما دفع سعر الذهب إلى التغير بدون اتجاه واضح في انتظار استقرار الأوضاع وتحديد اتجاه واضح.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وخلال شهر مارس حقق سعر الذهب مكاسب بمقدار 155 جنيها بنسبة 5.3% ليغلق تداولات الشهر عند 3080 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولاته عند المستوى 2925 جنيها للجرام.

أحداث أثرت على أسعار الذهب خلال مارس

وتضمنت أهم الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب خلال شهر مارس: إعلان البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عن رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وقرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات، وتوقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار.

كما تضمنت أيضا البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027، ورفع البنوك حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، وصرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن الافراج عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي.