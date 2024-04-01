الذهب يسجل أعلى أداء شهري عالميا منذ يوليو 2020

كشف تقرير صادر عن جولد بيليون، ارتفاع سعر الذهب الفوري خلال شهر مارس بنسبة 9.2% ليربح 189 دولارا ويغلق عند المستوى 2233 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2236 دولارا للأونصة، ليحقق أعلى أداء شهري منذ يوليو 2020، كما ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي مسجلا 3.1%.

ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.1%

واخترق الذهب آخر قمة سعرية سجلها في 4 ديسمبر 2023 عند 2148 دولارا للأونصة، ليغلق تداولات الأسبوع الأول من مارس وقد سجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2195 دولارا للأونصة.

وسجل الذهب قمة سعرية جديدة عند 2222 دولارا للأونصة يوم 21 مارس، وتبع هذا قمة أخيرة عند 2236 دولارا للأونصة والتي سجلها في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي يوم الخميس 28 مارس، قبل بداية عطلة الأسواق المالية التي بدأت يوم الجمعة الماضية. وذلك قبل أن يفتتح تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد.

ارتفاع غير متوقع للتضخم

وخلال شهر مارس صدرت بيانات التضخم من قبل الفيدرالي الأمريكي، لشهر فبراير، وكشفت عن ارتفاع غير متوقع في التضخم، لكن البنك الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50% خلال اجتماعه، وأبقى أعضاء البنك على توقعاتهم بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بنهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي في البنك الفيدرالي الأمريكي.

ارتفاع الدولار جاء رغم تماسك توقعات الأسواق بخفض الفيدرالي للفائدة في يونيو المقبل، واستطاع الدولار أن يحصل على الدعم اللازم للارتفاع نتيجة للتخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري، إلى جانب الإشارات الحذرة من البنك المركزي البريطاني لاتجاهه إلى خفض الفائدة ليدفع الجنيه الإسترليني إلى الهبوط الحاد، ما صب في صالح الدولار باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة ذات العائد المرتفع والمنخفضة المخاطر.

البنك المركزي التركي زاد حيازته الرسمية بمقدار 12 طنا

كان البنك المركزي التركي أكبر مشترٍ للذهب في يناير حيث زاد حيازاته الرسمية من الذهب بمقدار 12 طنًا. ليرتفع إجمالي مخزونات الذهب إلى 552 طنًا أي أقل بنسبة 6% فقط من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا في فبراير 2023.

ورفع البنك المركزي الصيني حيازاته بمقدار 10 أطنان في يناير، مسجلا ارتفاعا في احتياطي الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي ليصل إجمالي الذهب لدى البنك الآن إلى 2245 طنا، أي أعلى بنحو 300 طن عما كانت عليه في نهاية أكتوبر 2022.