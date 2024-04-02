رئيس «حقوق الإنسان» بمجلس النواب: ارتياح كبير لدى المصريين بعد خطاب الرئيس

وجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع القضايا المهمة، التي تناولها في خطابه التاريخي، الذي ألقاه من قلب المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد واحدا من أهم المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس.

السيسي وضع النقاط فوق الحروف

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن انبهار قيادات وأعضاء مجلس النواب بجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي في خطابه، بمثابة تأييد كبير وواسع النطاق لجميع السياسات الداخلية والخارجية، مؤكداً أن الرئيس السيسى وضع النقاط فوق الحروف حول سياسات مصر الداخلية والخارجية، خلال فترة رئاسته الجديدة خلال الـ6 سنوات المقبلة.

اهتمام غير مسبوق بملف حقوق الإنسان

وأكد رضوان أن الرئيس السيسي جعل حقوق الإنسان في التعليم والصحة والسكن تتصدر اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، موضحا أن خطاب الرئيس السيسي لقي ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأى العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.