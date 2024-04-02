يومان فقط.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شهر مايو 2024

يومان فقط يحصل عليهما الموظفون في القطاعين العام والخاص إجازة سمية مدفوعة الأجر في شهر مايو 2024، وفقا لما حدده الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بشأن الإجازات الرسمية المرتبطة بمناسبات قومية ودينية خلال العام الجاري.

يومان إجازة رسمية في مايو 2024:

وحدد موقع الرئاسة يومين إجازة رسمية مدفوعة الأجر وهما، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، وذلك بمناسبة عيد العمال، ويوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل بمناسية عيد شم النسيم، الذي يحتفل به الشعب المصري منذ آلاف السنين.

أما العطلات الأسبوعية في مايو المقبل فستكون أيام الجمعة والسبت 3 و4 مايو، ووالجمعة والسبت 10 و11 مايو، والجمعة والسبت 17 و18 مايو، والجمعة والسبت 24 و25 مايو ، والجمعة 31 مايو 2024.

العطلات الرسمية المتبقية في عام 2024

أما الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، فستكون أيام:

الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى

الاثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو (عيد الأضحى)

الأحد 30 يونيو (ثورة 30 يونيو)

الاثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 23 يوليو - ثورة 23 يوليو 1952

الاثنين 16 سبتمبر - المولد النبوي الشريف

الأحد 6 أكتوبر - انتصارات 6 أكتوبر 1973.