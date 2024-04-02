إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شهر أبريل بخلاف عيد الفطر.. ما هي؟

يحصل العاملون في القطاعين العام و الخاص، على إجازة رسمية جديدة خلال شهر أبريل، بخلاف الإجازات التي يحصلون عليها في أيام عيد الفطر 2024، بخلاف العطلات الأسبوعية التي تأتي في أيام الجمعة والسبت من شهر أبريل الجاري.

وتكون الإجازات الرسمية في أبريل، هي إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين في القطاعين العام والخاص 4 أيام تبدأ من الأربعاء 10 أبريل حتى 13 من الشهر ذاته، وهي على التوالي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

أما الإجازة الرسمية الجديدة مدفوعة الأجر في شهر أبريل بخلاف عيد الفطر 2024، فهي إجازة عيد تحرير سيناء الموافق الخميس 25 أبريل الجاري (بمناسبة تحرير سيناء في 25 أبريل 1982)، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فيما يخص العطلات الرسمية للعام الجاري، وبذلك يكون مجموع الإجازات الرسمية في أبريل الجاري هو 5 أيام.

العطلات الأسبوعية في أبريل

وبخلاف الإجازة الرسمية في المناسبات الدينية والقومية، سيحصل العاملون أيضا على عطلات أسبوعية في أبريل في أيام «الجمعة والسبت، 5 و 6 أبريل، الجمعة والسبت 19 و20 أبريل، والجمعة والسبت 26 و 27 أبريل».