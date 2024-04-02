«الحرية المصري»: السيسي قاد مصر في أصعب المراحل وأسس بنية تحتية قوية

تقدم حزب الحرية المصري، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لأدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم: «الرئيس السيسي قائد الغد ونثق به وندعمه في كل مرحلة».

الرئيس السيسي خاض معارك قوية

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي خاض معارك قوية وقاد مصر في مرحلة تكاد تكون من أصعب المراحل التي مرت عليها، إذ كانت مليئة بالتحديات والصعوبات على جميع المستويات داخليًا وخارجيًا، وكان ولا زال يحارب من أجل حفظ الأمن القومي ودعم الشعب المصري ليعيش حياة كريمة.

وأضاف أنّ الشعب المصري شارك بحشد كبير بجميع طوائفه في الانتخابات الرئاسية السابقة، وهذا يدل على وعيه وإدراكه للمرحلة وتحدياتها وإيمانه بالرئيس السيسي وجهوده الكبيرة للحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حدودها خاصة بعد الحرب في غزة، ومحاولات التهجير القسري التي أكد أنها مرفوضة تماما شكلًا وموضوعًا.

تأسيس بنية تحتية قوية لمصر

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي استطاع أنّ يؤسس بنية تحتية قوية في مصر بأكملها، وساهم في الارتقاء بمستوى الصحة والمستوى الاجتماعي للأسر، وعلى الجانب الاقتصادي، أسند الأمر لمجلس الحوار الوطني من أجل التطوير في الأفكار وإيجاد حلول خارج الصندوق تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية على المدى القريب.