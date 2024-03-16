هل الشاي يقي من العطش في نهار رمضان؟.. يتناوله المصريون على السحور

يُعدّ الشاي المشروب الشعبي الرئيسي للمصريين، ويحرص الكثيرون على تناوله بعد وجبة السحور مباشرة، كما هو الحال في الوجبات الأخرى، ويعتقد البعض أيضًا أن تناوله على السحور يُقي من العطش، فما هي فوائد الشاي؟ وهل يقي من العطش أم لا؟

يحتوي الشاي على نسبة من الكافيين، والتي بدورها تساعد على كثرة التبول، لذا فإن تناول الشاي علىا لسحور يدفع الفرد إلى كثرة التبول وبالتالي يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء، وسيشعر الفرد معها بالعطش، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي.

كما يعمل تناول الشاي إلى الشعور بجفاف الفم، وبدوره يجعل الفرد يشعر بالعطش الشديد، وهناك مشروبات أخرى بديلة للشاي ينصح بتناولها على السحور لتجنب العطش خلال نهار رمضان، وهي الماء والحليب والزبادي والعصائر الطازجة بدون سكر.

فوائد الشاي

لكن، هناك فوائد أخرى عديدة للشاي أيضًا بخلاف الضرر من تناوله على السحور أو إصابته بالجفاف، وهي كالآتي:

- له خصاص مضادة للأكسدة، والتي بدورها توفر مجموعة من الفوائد الصحية أبرزها تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- يعزز الصحة العامة.

- يعمل على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

- يساعد على خفض نسبة الدهون في الجسم.

- يعزز صحة القلبي بسبب احتواء الشاي الأسود على مجموعة أخرى من مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد، والتي تفيد صحة القلب.

- يعمل على تجنب خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

- الشاي قد يساعد في حماية العظام.

- يعمل على ضبط الخلايا المناعية.