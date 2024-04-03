القاهرة تستعد لاستقبال عيد الفطر 2024 بحملات وغرفة عمليات مركزية

تستعد أجهزة محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر 2024، بالتنسيق مع الأحياء والجهات الخدمية وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لمتابعة الموقف على مدار أيام عيد الفطر، وحددت محافظة القاهرة بعض الملفات التي يتم التركيز عليها في إجازة العيد ومنها ما يلي.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال أيام العيد.

- متابعة عمل المخابز والرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

الرقابة على الأسواق

- إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.

- العمل على مدار 24 ساعة في إجازة العيد لتقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة.

- استقبال غرفة العمليات أي شكاوى على رقمي الخط الساخن 15496 و114.

- التشديد على رؤساء الأحياء بالتواجد أيام العيد لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين.

- مراجعة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات غير الصالحة، بالتنسيق مع إدارة الإنارة المركزية.

- متابعة استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض، وتوافر الأدوية والتعامل مع حالات التسمم.

حملات نظافة

- تكثيف حملات النظافة والتركيز على المحاور الرئيسية، وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق.

- متابعة المراسي النيلية وشروط الحماية والسلامة، ومواجهة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بالشوارع أمام الحدائق والمتنزهات.

- العمل على زيادة أتوبيسات النقل العام.

- التنسيق بين الطب البيطري والتموين والصحة للقيام بحملات مشتركة، لمتابعة منافذ البيع ومحلات الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة وصلاحيتها.