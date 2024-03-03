أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتهاء هيئة النقل العام في القاهرة من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، محددا مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام في رمضان 2024 بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في الشهر الكريم.

مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام في رمضان 2024

ووجه محافظ القاهرة عدّة تعليمات بشأن مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام في رمضان 2024 ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها، وخطوط النقل الجماعي والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصا على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

وأشار اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، إلى أنّه سيتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم، حيث كان موعد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية من الساعة 5.30 صباحا، على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحا، ونظرا لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم، تخرج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حاليا الساعة (5.30 صباحا)، ويستمر خروج باقي الأسطول (50%) تدريجيًا حتى الساعة (8 صباحا) وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية ويسهم في مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم.

وأكد رئيس هيئة النقل العام استمرار عمل السيارات لتغطيه ذروة ما قبل الإفطار حيث ستعمل لمدة 10 ساعات متواصلة لتغطي فترة ذروة ما قبل الإفطار، وبالنسبة للفترة ما بعد الإفطار يلجأ كثير من المواطنين خلال الشهر الكريم لزيارة الأماكن الدينية مثل مناطق «السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعي – الإمام الليثي – الأزهر الشريف - مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو».

وأوضح أنّه سيتم مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة والتي تخدم هذه المناطق بحيث يكون آخر قيام منها بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية هذه الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحا.

وبالنسبة للخدمة الليلية، تتولى الهيئة تشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري، وتبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنّه بالنسبة للنقل الجماعي سيتم مد سهر عدد من خطوط الميني باص الخاصة بمشروع شركات النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة، ما يمثل نسبة حوالي (65%) من إجمالي عدد خطوط النقل الجماعي العاملة بالمشروع، ليحقق هذا العدد من خطوط هذه الوسائل مجتمعة (هيئة / نقل جماعي) الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية، مؤكدا تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصا على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

وأكد وجود مسؤولين من الهيئة بعد مواعيد العمل الرسمية بغرفة العمليات الرئيسية بمبنى رئاسة الهيئة بمدينة نصر، تتولى متابعة التشغيل خلال ساعات التشغيل اليومية ومكاتب وغرف الطوارئ الفرعية الموجودة بالإدارات المركزية للتشغيل والتي تنتشر جغرافيا في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى ومجهزة بجميع التجهيزات اللازمة «أوناش – سيارات نجدة أعطال – عمال من مختلف التخصصات» لمواجهة أي طوارئ وتتم الإجراءات السابقة لضمان انتظام التشغيل خلال ورديتي العمل الصباحية والمسائية لتحقيق انتقالات الركاب بسهولة ويسر في هذا الشهر الكريم على الوجه الأكمل وبالكفاءة المطلوبة.