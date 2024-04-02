اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024 بالمنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ قليل، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني «دور مايو 2024» لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية المختلفة، بحضور محمود الفولي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والذي أوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي ستبدأ 8 مايو المقبل، وتستمر حتى يوم 12 من الشهر ذاته، واختبارات الصف الخامس الابتدائي ستبدأ 8 مايو وتستمر حتى 14 مايو، كما تبدأ اختبارات الصف السادس الابتدائي 9 مايو وتستمر حتى 14 مايو 2024.

امتحانات صفوف النقل

وأضاف وكيل تعليم المنوفية، أن اختبار دور مايو لصفوف النقل الإعدادي الأول والثاني العام ستبدأ يوم 8 مايو حتى 13 مايو 2024، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية 9 حتى 15 مايو، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 16 من مايو وتستمر حتى 22 من شهر مايو 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي ذات السياق تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 20 أبريل وتستمر حتى 22 مايو 2024 حسب الشعبة، أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس التربية الخاصة فقد تقرر بدء الامتحان يوم 9 مايو وتستمر حتى يوم 15 مايو 2024 للصم وضعاف السمع، ومن 16 مايو حتى 22 مايو 2024 للمكفوفين، وفيما يخص امتحان صفوف النقل بمدارس التعليم الثانوي العام فستبدأ من 15 مايو وحتى 29 مايو 2024 للصف الأول الثانوي، ومن 14 مايو وحتى 30 مايو 2024 للصف الثاني الثانوي.

وشدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات بالمدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، فضلا عن تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وفيما يلي جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.