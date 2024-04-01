أماكن خروجات في العيد 2024 بمحافظة المنوفية.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ويهتم المواطنون بالبحث عن أماكن خروجات في العيد 2024 بمحافظة المنوفية لقضاء الإجازة رفقة أفراد الأسرة، وتنتشر تلك الأماكن في مدن المحافظة بشكل كبير.

أماكن خروجات في العيد 2024 بمحافظة المنوفية

ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل الجاري، ويستمر حتى الجمعة 12 أبريل، لذا تستعرض «الوطن» أماكن خروجات في العيد 2024 بمحافظة المنوفية.

1- قرية فينسيا في مدينة شبين الكوم بعد تجديدها وتحتوي على كافيهات وأماكن ترفيهية مطلة على النيل.

2- قصر الثقافة في مدينة شبين الكوم، يقدم حفلات ثقافية وترفيهية على مدار أيام العيد سواء معرض أو سينما.

نوادي وسينما في المنوفية

3 - نادي الجمهورية ونادي سيتي كلاب في مدينة شبين الكوم.

4 - سينما مدينة السادات وتوجد في المنطقة الثانية بجوار كلية التربية.

5 - متحف دنشواي الموجود في قرية دنشواي بمركز الشهداء، ومتحف الرئيس السادات في مدينة ميت أبو الكوم بمركز تلا.

6 - قرية العلياء للملاهي في مدينة شبين الكوم بجانب نادي المعلمين.

الساحات الشعبية في مراكز الشباب

7 - الساحات الشعبية بمراكز الشباب والتي تنظم فعاليات متعددة ومتنوعة.

8 - شارع المصنع ويطلق عليه الأهالي شارع باريس، لما يحتويه من مظاهر جمالية ومطاعم وكافيهات.

9 - الممشى الموجود في جميع مدن المحافظة خصوصا المطل على نهر النيل.