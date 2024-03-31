محافظ المنوفية: ضخ 72 طن سكر بسعر 27 جنيها لتلبية احتياجات المواطنين

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيها للكيلو وذلك للمرة الرابعة خلال شهر مارس الحالي.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وتفقد محافظ المنوفية 6 سيارات محملة بالسكر المدعم لتوزيعها على مدن وقرى «شبين الكوم - أشمون - تلا - الشهداء - سرس الليان - حي شرق شبين الكوم»، مقدما الشكر للواء وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، ومثمناً الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

تكثيف حملات التفتيش

فيما وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، وبالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين أمام المواطنين، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق .